Washington Nach einem gescheiterten Rettungsversuch steht der Spielwarenhändler Toys R Us in den USA nach mehr als 70 Jahren vor dem Aus. Das Unternehmen aus dem Bundesstaat New Jersey kündigte am Mittwoch an, in den kommenden Monaten alle 735 Filialen in den USA schließen oder verkaufen zu wollen. Rund 30 000 Arbeitsplätze sind laut Medienberichten betroffen. Der 1948 gegründete Spielwarenriese ist in Milliardenhöhe verschuldet.