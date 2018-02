Teuerungsrate in den USA zieht an

Washington In den USA sind die Verbraucherpreise im Januar stärker gestiegen als erwartet. Im Monatsvergleich erhöhten sie sich um 0,5 Prozent, teilte das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mit. Zudem wurde der Anstieg im Vormonat von 0,1 auf 0,2 Prozent korrigiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise im Januar um 2,1 Prozent. Die Inflationsdaten dürften Ängste vor anziehender Teuerung befeuern. Derartige Sorgen waren einer der Hauptgründe für die Talfahrt an den Börsen in der vergangenen Woche.