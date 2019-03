Trump kritisiert General Motors

Washington US-Präsident Donald Trump hat den Autobauer General Motors (GM) aufgefordert, die Produktion in dem vor der Schließung stehenden Werk im US-Bundesstaat Ohio wieder aufzunehmen. „Weil die Wirtschaft so gut läuft, muss General Motors seine Fabrik in Lordstown, Ohio, öffnen“, schrieb Trump auf Twitter. Das müsse „vielleicht in einer anderen Form oder mit einem neuen Besitzer“ geschehen, auf jeden Fall aber „schnell“. Trump verwies darauf, dass andere Autobauer in den USA investierten. In Lordstown läuft der Schließungsprozess.