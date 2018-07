Trump legt nach im Handelsstreit

Washington US-Präsident Donald Trump heizt den Handelskonflikt mit der EU und China weiter an. Er signalisierte am Freitag seine Bereitschaft, auf alle Waren aus China Zölle zu erheben. Außerdem warf er der Volksrepublik und der EU Währungsmanipulation vor.

Die US-Regierung hatte jüngst bereits mit der Androhung hoher Zölle auf Autos für Verunsicherung gesorgt. Trump drohte zuletzt, einen „20-Prozent-Zoll“ auf alle Autoimporte zu erheben. Zuvor war von bis zu 25 Prozent die Rede gewesen. Dies könnte die deutsche Autoindustrie empfindlich treffen.

Nun legte Trump nach. „China, die Europäische Union und andere haben ihre Währungen manipuliert“, schrieb Trump auf Twitter. Außerdem erwähnte er die niedrigen Leitzinsen dort, während in den USA die Zinsen stiegen. Dem Sender CNBC hatte er zuvor gesagt: „Es gefällt mir nicht, dass wir all die Arbeit in die Wirtschaft stecken und dann sehe ich, wie die Zinsen steigen.“