Washington US-Präsident Donald Trump hat Volkswagens millionenschwere Investition in die Elektroautofertigung in den Vereinigten Staaten begrüßt. Trump gratulierte dem Produktionsstandort Chattanooga im Bundesstaat Tennessee am Dienstag bei Twitter und bezeichnete die Entscheidung von VW als „großen Sieg!“. Der Wolfsburger Autoriese hatte am Vortag angekündigt, angesichts drohender US-Zölle E-Autos in den USA zu bauen und dafür rund 700 Millionen Euro in sein Werk in Chattanooga zu stecken.