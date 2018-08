US-Notenbank belässt Leitzins bei derzeitiger Spanne

Washington Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat ihren Leitzins unverändert bei 1,75 bis zwei Prozent belassen. Das teilte sie jetzt in Washington mit. Angesichts einer guten Wirtschaftslage in den USA deutete sie an, dass der Zinssatz in den kommenden Monaten schrittweise angehoben werden könnte.

Im Juni hatte die Notenbank den Leitzins auf die Spanne von 1,75 bis zwei Prozent angehoben. Es handelte sich um die zweite Erhöhung des Jahres. Damals hatte die Fed vier Zinsanhebungen für dieses Jahr prognostiziert. Ökonomen rechnen damit, dass es für die nächste im September so weit sein wird.