US-Regierung prüft Erfolgs-App Tiktok

Washington Die US-Regierung lässt die erfolgreiche chinesische App Tiktok Medienberichten zufolge auf eine mögliche Gefährdung der nationalen Sicherheit hin untersuchen. Zwei Jahre nach dem Verkauf des US-Start-ups Musical.ly an die chinesische Firma ByteDance prüfe eine Kommission für ausländische Investitionen die Übernahme, berichteten die „New York Times“ und die „Washington Post“. Dabei gehe es auch um die angebliche Weitergabe von Daten an Behörden in China. Tiktok ist vor allem bei Teenagern beliebt für Karaoke- und andere Kurzvideos.