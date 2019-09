USA: Weiterer Prüfer bei Volkswagen

Washington /Wolfsburg Bei Volkswagen soll knapp vier Jahre nach dem Beginn des Dieselskandals ein weiterer US-Prüfer die Einhaltung von Regeln absichern. Der bisher als „Monitor“ eingesetzte Jurist Larry Thompson erhalte in Kürze Unterstützung durch den früheren FBI-Mitarbeiter John Hanson, kündigte ein Konzernsprecher am Montag an. VW erklärte, die amerikanische Umweltbehörde EPA habe Hanson benannt, um die Umweltstandards im Unternehmen zu untersuchen – als unabhängiger „Auditor“ habe dieser aber nicht das volle Mandat des Monitors Thompson.