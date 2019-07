Zinssenkung in den USA erwartet

Washington US-Notenbankchef Jerome Powell hat die Tür für eine baldige Leitzinssenkung weit offen gelassen. „Die Unsicherheit um Handelskonflikte und Sorgen um die Weltwirtschaft lasteten zuletzt auf dem Ausblick für die US-Wirtschaft“, sagte Powell am Mittwoch laut einem Redemanuskript in Washington vor Vertretern des Repräsentantenhauses. „Der Inflationsdruck bleibt verhalten.“ An den Finanzmärkten wird weiterhin fest mit einer Zinssenkung Ende Juli gerechnet. US-Präsident Donald Trump hatte Powell zuletzt immer wieder heftig kritisiert und ihn zu Zinssenkungen aufgefordert.