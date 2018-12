Weenermoor Nach einem kurzen, lauten Knall in einem Stall in Weenermoor im Landkreis Leer sind am Montag acht Kühe getötet worden. Landwirt Oltmann Abels entdeckte zudem noch sechs zitternde Tiere. Diese habe er aber einschläfern lassen müssen, berichtete Abels dem NDR. „Es ist nicht auszuschließen, dass die Tiere einen tödlichen Stromschlag erlitten haben“, sagte die Polizei.

Der Energieversorger EWE lässt derzeit im Rheiderland Glasfaserkabel verlegen – so auch hinter dem Stall des Landwirts aus Weenermoor. Ein vom Konzern beauftragtes Unternehmen schieße hierbei die Kabel mit Druckluft unter die Erde. Dabei sei vermutlich eine Hauptstromleitung getroffen worden und hätte auf dem Hof des Landwirtes einen Kurzschluss ausgelöst, teilte das Oldenburger Unternehmen mit.

Dass überhaupt eine Leitung getroffen wurde, könne an der moorigen Gegend liegen. Durch den Untergrund könne sich die Lage der Kabel verändern, sagt eine Unternehmenssprecherin. „Wenn da ein Mensch am Stallgitter gestanden hätte, wäre er wohl auch umgefallen“, sagte Abels. Warum die Tiere einen Stromschlag erlitten, sei derzeit allerdings noch unklar. Experten würden den Vorfall untersuchen, hieß es vonseiten der Polizei.