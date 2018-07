Weg frei für Brennstoffzellen-zug

Der weltweit erste Personenzug, der mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle angetrieben wird, kann nun aufs Gleis: Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) erteilte am Mittwoch dem „Coradia iLint“ der Firma Alstom die Zulassung für den Fahrgastbetrieb auf dem deutschen Schienennetz. Damit können die ersten beiden Prototypen im Raum Bremervörde auf der Strecke im Elbe-Weser-Netz in Betrieb gehen, teilte das Bundesverkehrsministerium in Berlin mit. Die Jungfernfahrt des Zuges soll am 16. September stattfinden.

