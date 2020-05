ATU gibt Sparte an Carglass ab

Weiden /Köln Deutschlands größte unabhängige Werkstattkette ATU will ihr Autoglas-Geschäft an die auf diesen Bereich spezialisierte Kette Carglass verkaufen. Beide Firmen bestätigten Pläne am Mittwoch, noch steht aber die Kartellamts-Zustimmung aus. Der Verkauf ist Teil einer geplanten Zusammenarbeit: Carglass soll dabei Glasreparaturen in den ATU-Filialen anbieten. Beide Firmen würden sich damit auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, sagte ein ATU-Sprecher. Der Deal soll sich nicht auf die Belegschaftsgrößen auswirken.

