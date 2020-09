Kriminalität: Großrazzia in der Fleischindustrie

Weißenfels /Papenburg /Garbsen Die Bundespolizei hat am Mittwoch in fünf Bundesländern mehr als 60 Wohn- und Geschäftsräume wegen des Verdachts der illegalen Einschleusung von Arbeitskräften für die Fleischindus­trie durchsucht. Bei der Razzia waren rund 800 Beamte im Einsatz – vor allem in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei Mitteldeutschland. Weitere Durchsuchungen gab es in Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen.

In Niedersachsen durchsuchte die Bundespolizei acht Wohnungen und Firmen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Garbsen bei Hannover. Neben Garbsen habe es Durchsuchungen in Papenburg, Twist und Bassum gegeben. Im Land waren knapp über 100 Beamte im Einsatz.

Zehn Hauptbeschuldigte

Im Fokus der Ermittler steht ein Konstrukt aus verschiedenen Zeitarbeitsfirmen, über die in den vergangenen sechs Monaten mindestens 82 Menschen geschleust worden sein sollen. Laut der Bundespolizei gibt es zehn Hauptbeschuldigte im Alter von 41 bis 56 Jahren. Darunter sind acht Männer und zwei Frauen.

Es gehe um den Vorwurf der banden- und gewerbsmäßigen Einschleusung und der Urkundenfälschung. Beschuldigt sind zwei Firmen, die unabhängig voneinander, aber nach demselben Muster vorgehen sollen. Sie sollen hauptsächlich osteuropäische Staatsbürger mit falschen Dokumenten nach Deutschland geholt haben. Zudem sollen mit gefälschten Immatrikulationsbescheinigungen sogenannte Scheinstudenten als „Student in Ferienarbeit“ gebracht worden sein. Die Beschuldigten sollen Unterkünfte zur Verfügung gestellt, Fahrdienste organisiert und die Arbeiter bei Kontoeröffnungen und Behördengängen unterstützt haben.

Tönnies: Nicht betroffen

Deutschlands größter Fleischkonzern Tönnies betonte, man sei von der Razzia nicht betroffen. „An unserem Standort in Weißenfels gibt es bisher keine Durchsuchung“, sagte ein Sprecher. Das gelte auch für weitere Tönnies-Standorte in Deutschland.

Die Beamten trafen bei den Durchsuchungen mehr als 20 Personen an, bei denen der Verdacht besteht, dass sie mit gefälschten Dokumenten oder als „Scheinstudenten“ illegal beschäftigt wurden, hieß es. In den durchsuchten Objekten wurden zahlreiche Beweismittel wie Datenträger und Dokumente sichergestellt.