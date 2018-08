Weltgrößte Yacht stammt aus Bremen

Die meisten großen Motoryachten stammen weiter von deutschen Werften. 85 Yachten aus den Top 200 sind in deutschen Werfthallen entstanden, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Ranking des Magazins „Boote Exclusiv“ hervorgeht. Die Liste führt weiterhin die bei der Bremer Werft Lürssen gebaute, 180 Meter lange Yacht „Azzam“ (Bild) an. Sie gehört dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Chalifa bin Said Al Nahjan. Auf Rang zwei liegt die 164 Meter lange „Fulk Al Salamah“.

