NWZ-Kommentar zum Weltspartag: Die EZB hat’s vermasselt

Oldenburg An diese Kindheitstage kann ich mich noch ganz gut erinnern: Das prall gefüllte Sparschwein wurde am Weltspartag stolz zum örtlichen Kreditinstitut getragen und auf dem Tresen geschlachtet. Der Inhalt, die summierten Pfennige, wurden aufs Sparbuch eingezahlt. Das war ein solides kleines Heftchen, und das zugewandte Personal am Schalter signalisierte irgendwie, dass auch das Kleingeld wichtig ist. Da könne ja mehr draus werden.

Diese Zeiten sind leider lange vorbei. Banker ergreifen beim Stichwort Kleingeld mental die Flucht (das macht Arbeit). Und richtig großes Geld blockt man gern ab (da drohen Strafzinsen).

Das Umfeld hat sich eben dramatisch verändert. Die Sparkultur in Deutschland hat schwer gelitten.

Daran trägt natürlich die Europäische Zentralbank (EZB) die Hauptschuld. Sie schuf, im Graubereich am Rande ihres Mandats der Währungsstabilität, die Zinsen quasi ab, um Staaten und Unternehmen zu retten. Für Risiken müssen die richtig großen Schuldner heute keine entsprechenden Prämien (also Zinsen) mehr anbieten. Und es gibt durch die EZB-Maßnahmen zu viel Geld – auch ein Grund, weshalb keine Bank mehr attraktive Sparzinsen bietet.

Das alles wird hoffentlich irgendwann wieder in Ordnung gebracht. Das Sparen muss sich wieder lohnen.