Die 69. Spielwarenmesse in Nürnberg (Bild: Fußballerfiguren) war internationaler denn je. Wie der Veranstalter der weltweit wichtigsten Branchenschau am Sonntag mitteilte, kamen die 71 000 Besucher aus 129 Nationen – ein Rekordwert. Insgesamt reisten 63 Prozent der Besucher aus dem Ausland an. dpa-BILD: