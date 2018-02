Schafft es Altmeisterin „Lady Gaga“ nochmals, zur schönsten Kuh Deutschlands gekürt zu werden? Oder wird die Ausnahmekuh von Henrik Wille und Friedrich Köster aus Essen (Oldenburg) in diesem Jahr entthront? Dies ist eine der Fragen, die am Mittwoch und Donnerstag, 21. und 22. Februar, bei der 45. „Schau der Besten“ in Verden im Mittelpunkt stehen wird. Der Veranstalter, die Zuchtviehorganisation Masterrind, erwartet zu dem Großereignis wieder Tausende Holsteinzüchter und Rinderhalter. BILD: