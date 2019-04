Weser-Ems Seit der Euro-Einführung gab es noch nicht einen derartigen Anstieg der Schlachtschweinepreise: Rund um den Frühlingsanfang sprang die Notierung um 30 Cent je Kilogramm auf 1,70 Euro/kg. Und sie könnte weiter steigen, wie zu hören ist.

Klar ist, der Frühling kommt – und damit die Grillsaison. Marktbeobachter rechnen mit Preisaufschlägen, weil auch die Exporte nach China weiter brummen.

Der Weltmarkt spielt derzeit verrückt. Wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in 25 Provinzen Chinas fehlen Schweine allerorten. In den USA wird angesichts des enorm niedrigen Preises weniger produziert. Zudem hindern die enormen Zölle des US-Handelsembargos die Exporte nach China. Dort ist das Schwein begehrter als die Peking-Ente und dort wird jedes zweite Schwein auf der Welt gemästet. Oder besser: wurde. Denn die Schweinebestände sind in Folge der ASP um 20 Prozent reduziert.

Da jubeln die deutschen Schlachter. Vor allem die großen Schlachtunternehmen haben inzwischen die Exportlizenz nach China. Und so werden Woche für Woche Ausfuhrrekorde gebrochen.

Was auffällt: In der vorigen Woche wurden in Deutschland 920 000 Schweine geschlachtet. Ein Jahr zuvor waren es aber 1,03 Millionen. Das wird sich nicht so schnell ändern.

Denn: Angesichts der lange niedrigen Preise und steigender Auflagenflut machten die Schweinehalter nicht mehr mit, hieß es. „Sie haben jahrelang nur Wasser getrunken“, meint Bernd Terhalle, Chef der Erzeugergemeinschaft Hümmling in Lorup.