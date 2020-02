50. Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft verlässt Baudockhalle

Jubiläum zum 225-jährigen Bestehen der Meyer Werft: Voraussichtlich in der Nacht von diesem Donnerstag, 13. Februar, auf Freitag, 14. Februar, wird das Kreuzfahrtschiff „Iona“ für die britische Reederei P&O Cruises das überdachte Baudock II in Papenburg verlassen. Es ist das 50. Kreuzfahrtschiff, das die Meyer Werft gebaut hat. Baubeginn war im Mai 2018. Der Luxusliner ist mit rund 184 000 BRZ (Bruttoraumzahl) vermessen, er ist 344,5 Meter lang, 42 Meter breit und bietet mehr als 5200 Passagieren Platz. Das Ausdocken soll gegen Mitternacht beginnen. Anschließend wird das Schiff an der Ausrüstungspier der Werft anlegen und erhält dort seine Schornsteinverkleidung. Das Anlegen an der Ausrüstungspier ist für etwa 3.30 Uhr geplant. Bis zur Emsüberführung Richtung Nordsee, die voraussichtlich Ende März stattfindet, liegt das Schiff im Werfthafen. Dort wird der Innenausbau fortgesetzt und es werden weitere technische Erprobungen an Bord durchgeführt. BILD: