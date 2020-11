Industrie: Neuwagen bleiben vorerst auf Startbahn

Ahlhorn /Stuttgart So einige Beobachter fragen sich aktuell wohl, was auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Ahlhorn (Landkreis Oldenburg) passiert. Denn viele von Daimler temporär abgestellte Neuwagen der Marke Mercedes wurden nach und nach vom Parkplatz des „Metropolparks Hansalinie“ abgeholt. Da kommt die Frage auf: Wird die Bahn künftig wieder für den Flugbetrieb freigegeben?

Die Antwort von Daimler: Nein. „Diese Logistikfläche werden wir auch weiterhin nutzen“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens in Stuttgart am Freitag. Wie lange und warum es derzeit weniger sind, dazu wollte die Sprecherin auf Nachfrage keinen Kommentar abgeben. Nur: „Der Bestand ändert sich täglich.“ Die zeitweise Zwischenlagerung von Autos sei allerdings ein normaler Vorgang, so die Daimler-Sprecherin.

Vor mehr als zwei Jahren hatte der Betreiber mit Daimler einen Vertrag geschlossen – befristet über circa zwei Jahre, die nun vorbei sind. Dadurch wurde die Start- und Landebahn des ehemaligen Fliegerhorsts ab September 2018 plötzlich zum Parkplatz für Neuwagen, bei denen wohl teilweise wegen eines neuen Abgastestverfahrens die Zulassung fehlte.

Auf der 2650 Meter langen Bahn platzierte der internationale Autobauer aus Stuttgart in der Folge Tausende Autos. Zweck war es scheinbar, die Wagen von dort ins Bremer Werk zu bringen und sie dann fit für die Straße zu machen.