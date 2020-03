Sperrbezirk Eingerichtet: Vogelgrippe in Putenbetrieb im Landkreis Aurich

Aurich In einem Putenbestand im Landkreis Aurich ist Geflügelpest festgestellt worden. Betroffen ist ein Betrieb mit rund 10.000 Elterntieren in der Gemeinde Dornum, wie das Landwirtschaftsministerium in Hannover mitteilte. Der betroffene Bestand sollte noch am Samstag getötet werden. Das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit habe den Verdacht auf H5 bestätigt, hieß es weiter.

Es handele sich um die Form H5N8. Das Veterinäramt des Landkreises hat den Angaben nach einen Sperrbezirk im Radius von drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet im Radius von zehn Kilometern um den Betrieb eingerichtet. In zwei weiteren Betrieben in dem Bezirk wurden die Geflügelbestände negativ getestet.

Auch Geflügelhaltungen im nordwestlichen Teil des Landkreises Wittmund unterliegen Sperrmaßnahmen, teilt der Kreis in einer Pressemitteilung mit. Von dem Sperrbezirk im Landkreis Wittmund, der die Orte Uppum und die nördlich der L6 gelegenen Teile von Utarp, Schweindorf, Westerholt und Nenndorf betrifft, sind knapp 20 Tierhalter mit insgesamt etwas über 400 Stück Geflügel betroffen.

Im Beobachtungsgebiet befinden rund 230 Geflügelhaltungen mit insgesamt knapp über 10.000 Tieren, davon vier gewerbliche Legehennenhalter mit insgesamt rund 6.000 Hennen. Das Beobachtungsgebiet im Landkreis Wittmund betrifft Geflügelhaltungen westlich der Linie von der Nordseeküste über Ostbense, Harward, Esens die L8 folgend Richtung Ogenbargen.

In beiden Gebieten muss das Geflügel aufgestallt werden, teilt der Kreis Wittmund mit. Tiere dürfen nicht aus dem Gebiet verbracht werden. Unter bestimmten Auflagen dürfen Eier weiter vermarktet werden. Für Menschen ist der Krankheitserreger ungefährlich.