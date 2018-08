Dauerkarten: Preis reduziert

Bad Zwischenahn Der Park der Gärten im Zwischenahner Ortsteil Rostrup bietet auch in diesem Jahr wieder vergünstigte Jahreskarten für die zweite Hälfte der laufenden Saison an. Ab dem 1. August kostet die Jahreskarte des Parks der Gärten nur noch 30 €Euro, das ist halb so viel wie zu Beginn der Saison. Aufgrund der großen Nachfrage nach Jahreskarten ist die Auflage in diesem Jahr erhöht worden, sodass noch ausreichend Karten zu Verfügung stehen. Nächste Programmattraktion ist „Illumination – Lange Abende im Park“ (3. August bis 2. September).