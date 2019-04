Bad Zwischenahn „Bingo-Bär“ Michael Thürnau strampelte sich ordentlich ab am Montag am Zwischenahner Meer. Die Wasser-Fontäne, die er erzeugte, war am Ende aber doch nicht die angekündigten zwanzig Meter sondern nur zwanzig Zentimeter hoch. Alle anderen, die das neue Meerbelüfter-Fahrrad ausprobierten, schafften allerdings auch nicht mehr.

Das Fahrrad gehört zu einem neuen Nachhaltigkeits-Quiz, dass in Bad Zwischenahn Einwohnern und Urlaubern das sperrige Thema „Nachhaltigkeit“ spielerisch näherbringen soll. „Oft ist dieses Wort nur eine leere Hülse, alles mögliche wird heute als nachhaltig verkauft“, so Thürnau, der als Repräsentant der Bingo-Umweltstiftung Schirmherr des Projekts ist. Was das Quiz leiste, sei genau das, was die Stiftung und die Fernsehsendung Bingo seit 20 Jahren tue: „Komplexe Begriffe einfach und plakativ erklären“.

Mit dem Meerbelüfter-Fahrrad im Kurpark vor der Bad Zwischenahner Wandelhalle, dass in dieser Ausführung einzigartig ist, wird Wasser per Muskelkraft durch eine kleine Düse in einem Stein gepumpt und dabei mit Sauerstoff angereichert. Symbolisch wird so verdeutlicht, wie wichtig Sauerstoff für die Wasserqualität ist. Ein kleines Display zeigt die aktuelle „Fördermenge“ an.

Das Fahrrad ist eine von insgesamt 17 Stationen, die die Teilnehmer beim Quiz abarbeiten können. Die Stationen behandeln Themen aus Geschichte, Natur, Kultur, Landwirtschaft und Freizeit – angelehnt an 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Begleitet vom Maskottchen „Zwelsi“, dem kleinen Wels aus dem Zwischenahner Meer, geht es ins Freilichtmuseum, ins Moor, zur Jugendherberge, zu einem Hofladen, dem Imkerverein, in den Wald, zum Park der Gärten und in den Ort Bad Zwischenahn. Viele der Stationen, an denen teils schon seit vielen Jahren Nachhaltigkeit praktiziert wird, werden von Vereinen oder lokalen Gruppen als Projektpartner betreut.

Mit der Idee für das Quiz gewann die Bad Zwischenahner Touristik im November 2017 als einer von drei Siegern den Wettbewerb „Tourismus mit Zukunft“ des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und der Tourismus-Marketing Niedersachsen. Der Preis war mit 25 000 Euro dotiert.

Wer das ganze Nachhaltigkeits-Quiz mitmachen will, erhält den Plan mit allen Stationen bei der Tourist-Info in der Bad Zwischenahner Wandelhalle, Auf dem Hohen Ufer 24. Für die ersten 100 Teilnehmer, die das Quiz abgeschlossen haben, gibt es das Maskottchen „Zwelsi“ als Stoffpuppe. Hauptgewinn ist ein Wellness-Wochenende für zwei Personen.

