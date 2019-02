SPD stützt Mitarbeiter der Elsflether Werft

Berlin /Elsfleth SPD-Bundestagsabgeordnete der Region haben sich an die Seite der Beschäftigten der insolventen Elsflether Werft gestellt. „Wir stehen fest an der Seite der Beschäftigten und unterstützen die Gewerkschaften im Kampf für den Erhalt der Arbeitsplätze. Die Arbeiten an der ,Gorch Fock’ müssen fortgesetzt werden und die zahlreichen Arbeitsplätze in Elsfleth und den Zulieferbetrieben in Niedersachsen und Bremen erhalten bleiben“, so die SPD-Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag (Delmenhorst), Siemtje Möller (Varel), Dennis Rohde (Oldenburg) und Uwe Schmidt (Bremerhaven). Verfehlungen der ehemaligen Elsflether Werftführung dürften nicht zulasten der Beschäftigten gehen. Die Werft war mit der Sanierung der „Gorch Fock“ beauftragt worden. Wegen des ominösen Kostenanstiegs war ein Ausgabenstopp verhängt worden.