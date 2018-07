Diakonie investiert in Berne

Berne Das Diakonische Werk im Oldenburger Land investiert 200 000 Euro in Berne. Mit dem Geld soll ein altes Lebensmittelgeschäft an der Langen Straße zu einem Ladencafé umgebaut werden. Produkte von Höfen aus der Region wie Milch, Joghurt, Obst und Gemüse sollen darin angeboten werden. Mit ihrer Firma Diadema steht das Diakonische Werk in Verhandlungen mit zehn Höfen.

Im Obergeschoss des Hauses soll zudem eine Wohngemeinschaft für Studenten aus Oldenburg und Groningen entstehen, damit gemeinsam an Forschungsthemen gearbeitet werden kann.