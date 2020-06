Lloyd Lp 300 Von Borgward: Rolle Klebeband als Pannenwerkzeug

Bremen /Hude Zwei Zylinder, Zweitaktmotor, 293 Kubikzentimeter Hubraum, 10 PS: Heute könnte man damit sehr entspannt den Rasen mähen. Im Deutschland des beginnenden Wirtschaftswunders fuhren Tausende Bundesbürger damit in den ersten größeren Urlaub ihres Lebens Richtung Schwarzwald, Alpen oder gar nach Italien. Ende Juni 1950, also vor 70 Jahren, brachte der Bremer Autobauer Borgward mit dem legendären Lloyd LP 300 einen der ersten echten Kleinwagen auf den Markt.

Besonders bemerkenswert war die Konstruktion des Wagens. Weil Stahl im damaligen Nachkriegsdeutschland noch kontingentiert war, bestand die Karosserie im Wesentlichen aus Sperrholz, das mit Kunstleder bespannt war. Die Ähnlichkeit des Kunstleders mit dem Material dem gleichnamigen Heftpflasters brachte dem Kleinwagen die Bezeichnung „Leukoplastbomber“ ein. Zum wichtigsten Pannenwerkzeug avancierte eine Rolle Klebeband, mit der man alle kleineren Schäden an der Außenhülle des Lloyd einfach zupflastern konnte.

Keine Tankanzeige

Auch sonst bestach der „Automobil gewordene Materialengpass“, wie der „Spiegel“ einmal das Vehikel nannte, eher durch eine spartanische Ausstattung. Statt Kurbelfenster gab es Schiebefenster, was den Öffnungsmechanismus in den Türen sparte. Der Kofferraum ließ sich nur von innen nutzen und auch eine Tankanzeige suchte man im Lloyd LP 300 vergebens. Immerhin gab es hilfreiche Ratschläge in der Bedienungsanleitung: „Wollen Sie einmal genau wissen, wie viel Kraftstoff in ihrem Tank ist, dann messen Sie dies mittels eines Holzstabes.“

Dafür war der gerade einmal 480 Kilogramm schwere Viersitzer, der eine Spitzengeschwindigkeit von 75 Stundenkilometern erreichen konnte, nicht nur sparsam im Verbrauch, sondern auch mit einem Preis von exakt 3334 Mark unschlagbar günstig. In einer Zeit, in der selbst ein VW Käfer für viele einfache Arbeiter und Angestellte unbezahlbar war, konnten sich Zehntausende Bundesbürger mit dem von Borgward bewusst als „Lloyd für kleine Leute“ beworbenen Kleinwagen dennoch den Traum vom ersten eigenen Auto erfüllen.

Was viele nicht wissen: Maßgeblich entwickelt wurde der Kleinwagen in Hude im Landkreis Oldenburg. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der damit verbundenen Besetzung Mitteldeutschlands durch die Rote Armee, entschied sich eine Gruppe ehemaliger Ingenieure und Techniker des namhaften Fahrzeugherstellers Auto Union in Chemnitz, die Sowjetische Besatzungszone zu verlassen. Die Gruppe um August Momberger und Martin Fleischer ließ sich in Hude nieder und gründete dort die Ingenieurs-Konstruktions-Arbeitsgemeinschaft, kurz INKA.

Fleischer war es auch, der die Pläne für den Kleinwagen entwickelte und sie Carl F.W. Borgward präsentierte. Der umtriebige Bremer Autofabrikant erkannte das Potenzial des Fahrzeugs und ließ es in Serie in seiner Lloyd Maschinenfabrik in Bremen-Hastedt fertigen und später im neuen Werk in Bremen-Neustadt.

Platz drei in Deutschland

Eine Entscheidung, die er nicht bereuen sollte: Der Lloyd LP 300 („LP“ steht für Limousine, „300“ für den aufgerundeten Hubraum in Kubikzentimetern) sollte sich zu einem der erfolgreichsten Modelle der Borgward-Gruppe entwickeln. Von der Ursprungsvariante verkaufte Borgward mehr als 18 000 Fahrzeuge, die es ab 1951 auch als Coupé- (LC) und Kombi-Variante (LS) gab. Insgesamt baute Borgward mehr als 300 000 Einheiten des Lloyd LP 300 sowie seiner Nachfolger LP 400, LP 600 und Alexander TS. Mitte der 1950er-Jahre stieg Lloyd in der deutschen Zulassungsstatistik hinter VW und Opel zur Nummer drei auf.

Zum damaligen Zeitpunkt hatte sich auch an dem simplen Kleinwagen selbst einiges getan. Unter der Haube surrte oder bei längeren Bergfahrten besser heulte ein Viertaktmotor mit 13 und später sogar 25 PS. Und die Karosserie des Lloyd bestand nicht mehr aus Sperrholz und Kunstleder, sondern aus Stahl. Seinen Ruf hatte der bei Unfällen nur wenig Schutz bietende „Leukoplastbomber“ da aber längst weg: „Wer den Tod nicht scheut, fährt Lloyd“, hieß es damals im Volksmund.