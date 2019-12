Brake /Oldenburg /Rostock Hinter einem dicken 80 000-Tonnen-Pott von 230 Metern Länge duckt sich ein nur 83 Meter langer Küstenfrachter. Die „Fredo“, einziges Stralsunder Seeschiff, ist auslaufklar mit 1500 Tonnen brasilianischem Sojaschrot für Rönne, die Inselhauptstadt von Bornholm.

„Dann wollen wir mal“, meint Kapitän und Eigner Bernd Blanck und startet den 657 kW-Deutz-Diesel, der bullernd anspringt. „Achterleinen los!“, gibt er den philippinischen Matrosen das Signal und legt den Maschinentelegrafen auf halbe Fahrt rückwärts. Schwerfällig schwenkt das Heck schräg gegen den Strom, der es mit ablaufendem Tidewasser auf über drei Knoten bringt. Jetzt werden auch die Vorleinen eingeholt. Erst in Flussmitte dreht er den Steven nach Steuerbord, so dass „Fredo“ endlich Vorausfahrt aufnehmen kann.

Besondere Manöver

Erster Steuermann Kevin Oltmanns aus Elsfleth, 28 Jahre, und der Zweite, Marco Heynen aus Leer, 26 Jahre, schauen dem ungewöhnlichen Manöverschauspiel gebannt zu. Kapitän Blanck erläutert: „Hätte ich erst die Vorleinen losgemacht, hätte uns der starke Strom gegen den Vordermann gedrückt. Im Internet gibt’s dafür genügend warnende Beispiele.“ Der 52-Jährige steht schon seit 30 Jahren auf der Brücke und weiß, wovon er spricht: „Wer hier die speziellen Fahrwasserverhältnisse und besonderen Manöver ignoriert, hat schon verloren.“

Er lernte bei seinem Vater das Seemannshandwerk von der Pike auf: „Ich war sogar schon als Ungeborenes an Bord dabei, als meine Mutter mit mir schwanger ging“, grinst er und überlässt dem Zweiten das Ruder. Marco Heynen aus Leer, ein blonder, schlaksiger Ostfriese, freut sich auf seine Wache: „Jetzt fahre ich das Schiff bis in die Nordsee, vor allem auf einem anspruchsvollen Revier.“

Kevin und Marco sind Realschulabsolventen, die anschließend noch das Fachabitur und eine Schiffsmechanikerlehre absolviert haben, Kevin auf Schleppern und Marco auf Schwergutfrachtern. Der klassische Weg. Anschließend kam die Steuermannsschule mit Patent zum Nautischen Offizier und im Sonderlehrgang oben drauf noch das technische Patent.

Ehrgeizige Ziele

„Das hat mir schon immer Spaß gemacht,“ meint Marco, „die Arbeit in der Maschine.“ Kevin ergänzt: „So versteht man auch die andere Seite viel besser, wenn es mal Probleme gibt.“ Sie sind ehrgeizig und wollen lernen. Dazu gibt ihnen Bernd Blanck alle Chancen, zum Beispiel auch selbstständig Manöver zu fahren. „Auf großen Schiffen“, weiß Kevin, „geht das gar nicht, da lässt einen der Kapitän nur zuschauen, aber dabei lernt man nicht das Fingerspitzengefühl für Manöverfahrten.“ Auf „Fredo“ sei „Learning by Doing“ angesagt. „Nur so“, wirft Marco ein, „bekommen wir das beste Rüstzeug für den Lotsenberuf.“ Den streben beide an, wenn sie das große Nautische Patent ausgehändigt bekommen und entsprechende Fahrtzeiten als Erster Offizier oder Kapitän nachweisen können.

Obwohl deutsche Nautiker bei einigen Großreedereien immer häufiger durch billigere Kräfte ersetzt werden, haben Kevin und Marco gute Chancen, weiter voranzukommen. Ihre Erfahrungen können sie auch auf Küstenmotorschiffen sammeln.

Löschung in Rekordzeit

Das Küstenmotorschiff bekommt nachts bei bis zu zehn Windstärken die Kraft der Nordsee zu spüren, die den Frachter ordentlich beutelt. Ruhigere Fahrt und ungestörten Schlaf beschert bei achterlicher See und auflaufendem Wasser die Elbe. Am frühen Morgen im Nord-Ostsee-Kanal übernimmt Bernd Black wieder das Ruder, denn er ist „Freifahrer“. Er darf nach diversen Passagen unter Aufsicht und einer speziellen Prüfung ohne Lotsen fahren. Bis heute hat er „weit über 2000 Passagen“ auf dem Buckel, pro Passage 1000 Euro gespart und kennt jeden Zentimeter im „Graben“, wie der Kiel-Kanal bei den Seeleuten heißt.

Zwei Tage später läuft „Fredo“ morgens in Rönne auf Bornholm ein. In Rekordzeit wird die Ladung gelöscht und schließlich Rostocks Seehafen angesteuert. Hier warten 1500 Tonnen Rapsschrot – das entspricht 60 Lkw-Ladungen – auf die Verschiffung zum Agra­vis-Futtermittelwerk nach Oldenburg.

„Wir befördern etwa vier Ladungen pro Monat und insgesamt rund 50 000 Tonnen pro Jahr für diesen Auftraggeber, eine sichere Bank“, freut sich Blanck. Der aus der Ölproduktion entstehende „Abfall“ Rapsschrot sei als Futtermittelzusatz sehr begehrt: „Für uns das braune Gold.“