Brake Es könnte die Grundlage für die größte Freihandelszone der Welt sein: Das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Mercosur, dem Gemeinsamen Markt Südamerikas, dem Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay angehören. Ende Juni 2019 einigten sich die Vertreter beider Vereinigungen – und die deutschen Landwirte gehen auf die Barrikaden. Am Mittwoch blockierten vor allem Milchbauern den Hafen in Brake (Landkreis Wesermarsch), um unter anderem gegen die „Exportoffensive in der Milchwirtschaft“ zu demonstrieren. Der Protest blieb friedlich, Lastwagen stauten sich in alle Richtungen. Gegen 13.20 Uhr bauten die Landwirte ihre Barrikaden allmählich ab.

Neue Märkte erschließen, das klingt zunächst nicht schlecht. Doch die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) steht dem Vorhaben skeptisch gegenüber: „Das Mercosur-Freihandelsabkommen zementiert die Exportoffensive in der Milchwirtschaft“, sagte Ottmar Ilchmann, konventioneller Milchbauer und Landesvorsitzender der AbL, im Vorfeld des Protestes.

„Wir wollen das Abkommen stoppen und deshalb den Hafen blockieren“, so Ilchmann. Rund 50 Milchbauern mit sieben Treckern nehmen an der Kundgebung teil. Vom Sammelpunkt in Boitwarden geht es zur Hauptzufahrt des Braker Hafens.

Ziel der Blockade ist nicht umsonst der Braker Hafen. Der Spezialhafen an der Unterweser ist mitunter führend bei der Einfuhr von Agrarprodukten, darunter Futtermitteln. Auch der Tag, zwei Tage vor dem Weltklimastreiktag, ist nicht zufällig gewählt. Doch wo liegen die genauen Ängste der hiesigen Milchbauern?

Das Abkommen sieht unter anderem vor, dass der EU- und der Mercosur-Milchmarkt sich gegenseitig öffnen: Das bedeute zollfreien Warenverkehr für 30 000 Tonnen Käse, 10 000 Tonnen Milchpulver und 5 000 Babynahrung. Doch die Milchbauern in der Region würden nicht automatisch an dieser Exportoffensive verdienen. Das würden auch die „aktuell desaströsen Milchpreise“ zeigen. „Die größte Molkerei Deutsches Milchkontor, die auf Export setzt, zahlt gerade mal 30 Cent den Liter Milch“, so Ilchmann. Das sei der schlechteste Preis im Bundesvergleich und damit eine „Kostenunterdeckung von mehr als zehn Cent den Liter Milch“ für die Erzeuger.

Aber auch die Existenzen der Milchbauern in den Mercosur-Ländern seien bedroht. Für die EU-Exportoffensive benötige man Futtermittelimporte in Form von Soja, welches größtenteils aus den Mercosur-Ländern importiert werde. Mit dem Soja-Anbau seien oft Regenwaldabholzungen und Menschenrechtsverletzungen verbunden.

Aber auch in den Mercosur-Ländern seien nicht alle Milchbauern mit dem Abkommen einverstanden. In Argentinien würden Milchbetriebe die Abkopplung vom Abkommen fordern, in Uruguay fürchten sie um die Absatzmargen im Nachbarland Brasilien. „Das Abkommen konterkariert nicht nur eine ökologisch gebotene Verkürzung von Lieferketten, sondern auch die regionale Integration im Mercosur“, so die AbL in einer Mitteilung.

Dieser Artikel wird im Laufe des Tages aktualisiert.