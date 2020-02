Bremen Eine historische Entscheidung: Erstmals in der fast 480-jährigen Geschichte der seit 1545 ausgerichteten Bremer Schaffermahlzeit wird eine Frau eines der drei Spitzenämter übernehmen. Erste Schafferin wird 2022 die Unternehmerin und Präses der Bremer Handelskammer Janina Marahrens-Hashagen. Das hat die Generalversammlung der Stiftung Haus Seefahrt am Dienstagabend beschlossen – drei Tage vor der 476. Auflage der Schaffermahlzeit mit 300 Gästen. Ehrengast in Bremen ist am Freitag Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Die 1545 gegründete Stiftung ist Veranstalterin des Bruder- und nun auch Schwestermahls, bei dem Spenden für das Sozialwerk gesammelt werden, das sich um Kapitäne im Ruhestand kümmert und Nautikstudenten fördert. Marahrens-Hashagen wird das traditionsreiche Brudermahl gemeinsam mit zwei Männern ausrichten. Die drei kaufmännischen Schaffer kommen für die Kosten des Essens auf und müssen sich um die Organisation kümmern. Sie werden stets zwei Jahre vorher gewählt, um sich auf das Ereignis vorbereiten zu können. Die Schaffer neben Marahrens-Hashagen sind 2022 der Bremer Immobilienexperte Jens Lütjen (Robert C. Spies KG) und Dr. Christoph Klosterkemper (König Versicherungen).

Janina Marahrens-Hashagen schreibt damit sozusagen ein zweites Mal Geschichte. Die Unternehmerin aus Bremen-Nord – ihre Firma produziert Schilder – ist seit etwa einem Jahr Präses der Handelskammer. Auch in diesem Amt ist sie die erste Frau. Vor ihr hatten ausnahmslos Männer an der Kammer-Spitze gestanden.