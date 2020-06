Unternehmer verlangt für Gorch Fock 10 Mio. Euro

Cloppenburg

Jahrgang 8 Und 11 Bleiben Zuhause Zwei Schüler des Cloppenburger ULF an Corona erkrankt

Corona-Fälle jetzt auch an einer Schule in Cloppenburg: Betroffen sind zwei Brüder, deren Vater sich offenbar in einem Schlachtbetrieb in Wildeshausen infiziert hat. An der Schule gibt es weitere Verdachtsfälle.