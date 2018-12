Engpässe an Weser beseitigen

Bremen Der Wirtschaftsverband Weser hat eine schnelle Beseitigung von Engpässen an der Mittelweser im Abschnitt zwischen Nienburg und Minden gefordert. Außerdem müsse der Bund den Betrieb der sogenannten „Kleinen Schleusen“, je eine in Dörverden und in Minden, auch künftig sicherstellen, sagte der langjährige Vorsitzende des Verbandes, der frühere Bremer Bürgermeister Klaus Wedemeier.

Die Absicht des niedersächsischen Umweltministeriums, die Unter- und Außenweser als Naturschutzgebiet auszuweisen, wurde vom ehemaligen Bremer Bürgermeister kritisiert. Mit einer Ausweisung seien erhebliche Einschränkungen für die Fahrwasserunterhaltung als auch für zukünftige Infrastrukturprojekte verbunden.