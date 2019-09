Bremen Die kommunalen Kindertagesstätten in Bremen haben am Montag zusammen mit dem örtlichen Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie BIPS ein Kochbuch für Kindertagesstätten vorgestellt. In dem „köstlichen Werk“ werde mit 193 Rezepten die zentrale Frage beantwortet, wie aus jedem Mittagessen eine gesunde Mahlzeit werde, teilten die Beteiligten mit.

Das Buch biete neben kindgerechten regionalen sowie saisonalen Rezepten auch einen wirtschaftlichen Aspekt: „Denn gutes Essen muss bezahlbar bleiben.“ Ratschläge zu Einkauf, Lagerung, Verarbeitung, Allergien, Ernährungsfehlern, Bio-Lebensmitteln und Hygiene in der Kita-Küche ergänzen die Rezepte. Die Mahlzeiten schmeckten sicherlich nicht nur Kita-Kindern, hieß es.

„Im Kindesalter werden die zentralen Weichen für die Entwicklung einer guten körperlichen, psychischen und sozialen Gesundheit gestellt“, sagte Professor Hajo Zeeb, Leiter der Abteilung Prävention und Evaluation am BIPS. Einen wichtigen Baustein bilde dabei die richtige Ernährung. „Die Kita nimmt in diesem Zusammenhang eine Schlüsselfunktion ein, da wir hier Kinder in ihren alltäglichen Lebenszusammenhängen erreichen.“

Das Kochbuch hat 236 Seiten und kostet 14,90 Euro.