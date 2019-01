Bremen Bremer haben nach einer Umfrage im Auftrag der Barmer Krankenkasse im bundesweiten Vergleich die meisten Schwierigkeiten beim Ein- und Durchschlafen. In Bremen seien nur 53,1 Prozent der Menschen mit ihrem Schlaf zufrieden, sagte am Mittwoch der Barmer-Regionalgeschäftsführer Andreas Lakemann. Das sei der geringste Wert in Deutschland.

In Niedersachsen seien es 65,5 Prozent, im Bundesdurchschnitt 63,2 Prozent. Mit einer Quote von 68,5 Prozent seien in Sachsen die meisten Menschen mit ihrem Schlaf zufrieden.

Das größte Problem sei das Durchschlafen, führte Lakemann aus. Mit 46,9 Prozent der Befragten weise Bremen hier den geringsten Wert auf. Die Niedersachsen lägen mit 57,5 Prozent drei Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt. Dabei sei Schlaf ausschlaggebend für die seelische und körperliche Gesundheit, heißt es.

Für die repräsentative Umfrage zur Schlafgesundheit habe das Meinungsforschungsinstitut Ipsos Observer im Auftrag der Kasse bundesweit 4000 Männer und Frauen im Alter zwischen 14 und 75 Jahren befragt.