Bremen /Im Nordwesten Der allmorgendliche Stau auf der B 75 zwischen Delmenhorst und Bremen, der tägliche Verkehrskollaps auf den innerstädtischen Straßen in der Hansestadt – immer mehr Menschen sind davon genervt und steigen auf Busse und Bahnen um. Das schlägt sich positiv in den Zahlen nieder, die der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) am Dienstag in Bremen präsentiert hat. Der VBN spricht in seiner Bilanz für 2018 von Höchstwerten sowohl bei Fahrgästen als auch bei Einnahmen seit Verbundgründung im Jahr 1997.

2,8 Millionen mehr Fahrgäste, eine Steigerung um 1,6 Prozent auf 176,6 Millionen Menschen also, führt laut VBN zu Fahrgeldeinnahmen in Höhe von 226 Millionen Euro. € Das entspreche einem Wachstum von 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Dieser positive Trend bei den Fahrgeldeinnahmen setzt sich auch in der aktuellen Entwicklung im ersten Quartal 2019 fort. Die Fahrgastnachfrage liegt etwas über dem Niveau des Vorjahres“, betont VBN-Geschäftsführer Rainer Counen, schiebt aber direkt hinterher, dass dies kein Grund sei, sich zurückzulehnen. So kündigt Counen an, dass der VBN weiter daran arbeiten werde, die Planung einer Fahrt mit dem bestmöglichen Ticket per App auf dem Smartphone weiter zu vereinfachen und auszuweiten. Während das Handy-Ticket bereits etabliert sei und eine ständig wachsende Kundschaft aufweise, treibe der VBN den digitalen Vertrieb weiter voran. Künftig sollen laut Counen VBN-Handy-Tickets auch über andere Anbieter verfügbar sein. So werde künftig beispielsweise die Deutsche Bahn über ihren DB Navigator VBN-Tickets anbieten. Ziel sei es, auf diesem Weg neue Kunden zu gewinnen.

Der VBN ist ein von 33 kommunalen und privaten Verkehrsunternehmen getragener Verkehrsverbund und umfasst die vier kreisfreien Städte Bremen, Bremerhaven, Delmenhorst und Oldenburg sowie unter anderem die benachbarten Landkreise Ammerland, Diepholz, Oldenburg und Wesermarsch.