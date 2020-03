Bremen /Leer Die laufende Tarifrunde der Metaller könnte in diesem Jahr ohne die obligatorischen Trillerpfeifen zur akustischen Demonstration der Entschlossenheit der Gewerkschafter ablaufen. Und die Verhandlungsführer von Nordmetall, der Verband der Norddeutschen Metall- und Elektroindustrie, waren auch einigermaßen überrascht, als die Auftaktveranstaltung in Hamburg ohne die obligatorischen Maximalforderungen der Gewerkschaft stattfand.

„Ein denkwürdiger Tag“, sagt Folkmar Ukena, Geschäftsführender Gesellschafter des mittelständischen Leda Werks in Leer mit 160 Beschäftigten und Vize-Präsident von Nordmetall. „Das hat Vertrauen aufgebaut.“ Und Vertrauen benötigen die Metallarbeitgeber in dieser schwierigen Tarifrunde.

Transformationsprozess

Die Mitgliedsunternehmen wie die gesamte Branche sind in einem Transformationsprozess, Zulieferer der Automobilindustrie müssen ihr Geschäftsmodell überdenken und strategische Entscheidungen treffen. Die Windkraftbranche und ihre Zulieferer haben die Produktion zurückgefahren. Einige Betriebe haben Kurzarbeit vereinbart, andere gar Personal abgebaut. Der Strukturwandel beeinflusst die Tarifrunde ebenso wie das Coronavirus, das die traditionell exportorientierte Branche trifft.

„Was können wir tun?“, fragte Vizepräsident Ukena. „Wir müssen erfahrene Leute halten, den Transformationsprozess gestalten. Was bleibt dann noch übrig für eine Lohnerhöhung?“ Unter diesen Fragestellungen treffen sich am Donnerstag, 5. März, in Bremen die Verhandlungsführer erneut. Wobei man erwähnen muss, dass die IG Metall ohne konkrete Forderung in die Tarifrunde gegangen ist, nachdem es im Jahr 2018 eine Lohnerhöhung von 4,3 Prozent gab. Und für das Jahr 2019 auch noch eine satte Erhöhung (400 Euro pauschal und dazu noch 23,75 Prozent von einem Monatsgehalt oder das Äquivalent als Freizeitausgleich; etwa, um Angehörige zu pflegen).

„Schon das Resultat der letzten Tarifrunde, der Abschluss mit der Möglichkeit, statt Geld Freizeit zu bekommen, stellt die Metallarbeitgeber vor organisatorische Herausforderungen. Tatsächlich wollen viele Beschäftigte Freizeitausgleich. Im reinen Produktionsbetrieb sei das schwierig zu realisieren, gibt Ukena zu bedenken. Doch der kräftige Schluck aus der Lohnpulle war gestern.

Zukunftstarifvertrag

Die IG Metall hat das Ziel Zukunftstarifverträge ausgegeben, ist sich ihrer Verantwortung für die Gewerkschafter in der derzeitigen Situation der Metallbranche wohl bewusst. „Mit Zukunftstarifverträgen wollen wir Arbeitsplätze und Standorte sichern“, sagt der neue IG-Metall-Bezirksleiter Küste, Daniel Friedrich. Dazu müsse es betriebliche Verhandlungen geben. Weitere gewerkschaftliche Forderungen: Unterauslastung solle durch eine verkürzte Arbeitszeit ohne Lohnverlust ausgeglichen werden, dazu solle es Qualifizierung für die Mitarbeiter geben.

Die Metall-Arbeitgeber verweisen vor allem auf das Tempo des Transformationsprozesses ihrer Branche. Dazu kommt die CO2-Bepreisung und die sich verteuernde industrielle Wärmeerzeugung. „Unsere Betriebe leisten also schon einen enormen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit. Deshalb können sie keine tariflichen Zusatzlasten mehr schultern“ ist sich Ukena sicher.

Friedenspflicht

44 Betriebe mit 17 000 Arbeitnehmern im Nordwesten gehören zu Nordmetall. Insgesamt geht es in der Tarifrunde um 140 000 Beschäftigte der Elektro- und Metallindustrie in Bremen, Hamburg, Nordwest-Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Bei allen Schwierigkeiten: Die Metall-Arbeitgeber sind überzeugt, dass sie die Tarifverhandlungen vor dem Ablauf der Friedenspflicht am 28. April beenden können.