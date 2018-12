Bremen Doppel-Event beim Raumfahrtunternehmen OHB in Bremen: Am Montag wurde zunächst der Grundstein für den Bau einer neuen Integrationshalle in unmittelbarer Nähe des Firmengeländes an der Uni gelegt. Und dann wurde Firmengründer Manfred Fuchs mit der Umbenennung des Platzes vor der Firmenzentrale gewürdigt.

14 Millionen Euro investiert OHB nach eigenen Angaben in die „Plato“-Integrationshalle. Auf einem 2800 Quadratmeter großen Baugrundstück soll bis Frühjahr 2020 ein Gebäudekomplex entstehen. Dazu zählen eine 1000 Quadratmeter große Reinraum-Integrationshalle sowie verschiedenen Integrationsflächen und Büros, in denen zukünftig Satellitenprojekte konzipiert und realisiert werden. Mit dem Projekt werde dem unternehmerischen Erfolg und dem steten Wachstum der OHB System AG Rechnung getragen, sagt ein Firmensprecher. Außerdem zeuge das Bauvorhaben „einmal mehr von der tiefen Verwurzelung der Unternehmerfamilie in Bremen“.

„Der heutige Spatenstich für den größten Reinraum der OHB-Unternehmensfamilie erfüllt mich mit großem Stolz“, sagte Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB SE und der OHB System AG. „Hier werden in ein paar Jahren weitere OHB-Satelliten entstehen, deren Anwendungen oder generierte Daten den Menschen in Europa und weltweit direkt oder indirekt Nutzen bringen werden.“

Der neue Gebäudekomplex trägt den Namen „Plato“ – das ist ein symbolischer Akt, denn damit wird die Beauftragung der OHB System AG als industrielle Hauptauftragnehmerin für die nächste Wissenschaftsmission „Plato“ durch die europäische Weltraumorganisation Esa gewürdigt. Die Mission solle der uralten Frage nachgehen, ob im Universum eine zweite Erde existierte. „,Plato‘ konzentriert sich auf erdähnliche Planeten, die bis hin zur bewohnbaren Zone um andere Sterne kreisen, die wiederum unserer Sonne ähnlich sind“, sagte Fuchs. „Die 26 Kameras auf dem Satelliten werden einen großen Teil der Hemisphäre beobachten und sehr geringe und regelmäßige Lichteinbußen detektieren, die entstehen, wenn Planeten vor den Sternen vorbeifliegen und dabei kurzzeitig einen Teil des Sternenlichts abdecken.“

Für die 100-köpfige Festgesellschaft ging es danach zum Areal direkt vor der Firmenzentrale. Dort wurde das Straßenschild „Manfred-Fuchs-Platz“ von der Horn-Leher Ortsamtsleiterin Inga Köstner und Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) enthüllt. „Das ist eine wunderbare Würdigung des Lebenswerkes meines verstorbenen Mannes“, sagte Christa Fuchs. „Ich bin sehr gerührt, dass direkt am Firmensitz, an dem er über Jahrzehnte gearbeitet hat, mit einem nach ihm benannten Platz an ihn erinnert wird.“