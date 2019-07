Bremen Die Zahl der wohnungslosen Menschen in Bremen nimmt zu. Sie bewege sich zwischen 600 und 700, Tendenz steigend, sagte am Dienstag der Leiter der diakonischen Wohnungslosenhilfe in der Hansestadt, Bertold Reetz. Eine offizielle Statistik in dieser Hinsicht gibt es nicht. Insofern geht es Reetz zufolge um eine Schätzung, die auch berücksichtigt, wie viele Männer und Frauen die Hilfseinrichtungen für wohnungslose Menschen nutzen.

Nach wie vor steigen die Zahlen auch, weil auf der Suche nach Arbeit im Vergleich zu früheren Jahren vermehrt Menschen aus Osteuropa nach Bremen kommen. Mit Suchtproblemen, ohne Erwerb und ohne Ansprüche auf Hilfen schliefen sie oft auf der Straße, sagte Reetz. Auch die Zahl der Jüngeren unter den Wohnungslosen habe zugenommen: „Wenn sich junge Erwachsene weigern, Jobcenter-Anforderungen zu erfüllen, fallen sie raus und landen auf der Straße.“

Die steigende Zahl der Wohnungslosen in Bremen verweise auf immer noch fehlenden bezahlbaren Wohnraum. Wie das Bremer „Aktionsbündnis Menschenrecht auf Wohnen“ fordert die Diakonie deshalb seit Längerem mehr Anstrengungen im sozialen Wohnungsbau und die Schaffung sogenannter Schlichtwohnungen. Auch eine Bauwagensiedlung mit Platzordnung könne schnell umgesetzt werden und zeitnah helfen, sagte Reetz.

„Die, die keine Wohnung haben, merken, dass sie vielerorts vertrieben werden“, führte der Sozialexperte des Bremer Vereins für Innere Mission aus. Doch vertreiben und wegschauen helfe den Betroffenen nicht: „Wir müssen Alternativen anbieten.“