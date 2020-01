Bremen Als Ehrengast der 476. Schaffermahlzeit wird Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im Februar in Bremen erwartet. Dies teilte die Stiftung Haus Seefahrt am Dienstag mit. Als kleinstes Bundesland mit einer starken Wirtschaft und besonderen Traditionen freue sich Bremen sehr, mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Energie eine hochrangige Persönlichkeit aus der aktuellen Regierung als Ehrengast begrüßen zu dürfen, sagte der 2. Schaffer Bülent Uzuner. Bei der traditionellen Veranstaltung am 14. Februar versammeln sich rund 100 kaufmännische und rund 100 seemännische Mitglieder der Stiftung Haus Seefahrt sowie etwa 100 auswärtige Gäste aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Verwaltung. Seit 2015 sind auch Damen als Gäste zugelassen. Drei regelmäßig wechselnde kaufmännische Mitglieder der 1545 gegründeten Stiftung, die Schaffer, organisieren und bezahlen das Essen.

Während der Mahlzeit werden Spenden für den Fortbestand der Stiftung Haus Seefahrt gesammelt. Sie unterstützt in Not geratene Seeleute und ihre Hinterbliebenen und fördert Nautik-Studierende.

Die Schaffermahlzeit in Bremen ist nach eigenen Angaben das älteste, sich alljährlich wiederholende Brudermahl der Welt. Ursprünglich war die Schaffermahlzeit ein Abschiedsessen, bei dem die Kaufleute und Reeder am Ende des Winters mit ihren Kapitänen zusammen, bevor die Schiffe wieder in See stechen konnten.