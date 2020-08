Aktion: Imbisskette „Nordsee“ wird bestreikt

Bremerhaven Zum allerersten Mal in ihrer Firmengeschichte wird es vor dem Bremerhavener Verwaltungsgebäude der Restaurantkette „Nordsee“ an diesem Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik kommen. Das hat die Gewerkschaft Nahrun-Genuss-Gaststätten (NGG) angekündigt. Die Aktion an der Herwigstraße 16, direkt am Fischereihafen, beginnt um 8 Uhr. Hintergrund für die Ausein­andersetzungen zwischen Unternehmensführung und Gewerkschaft sind Meinungsunterschiede über einen von der NGG geforderten Sozialtarifvertrag. Nordsee-Geschäftsführer Carsten Horn hatte dazu nach Gewerkschaftsangaben unlängst erklärt, man sehe keinen Bedarf für einen solchen Tarifvertrag.