Ausblick: Zeit reif für Wandel in der City

Bremerhaven Pläne für eine maßgebliche Veränderung der Innenstadt für die Zeit nach Karstadt und Saturn gibt es schon. Doch vor einem Ergebnis stehen offenbar schwierige Verhandlungen zwischen den Immobilien-Besitzern des Kaufhauses und der Stadt.

Längst ist es kein Geheimnis mehr, dass die Stadt das Karstadt-Haus am liebsten übernehmen und womöglich abreißen möchte. Bei solchen Planungen erlaubt man sich auch schon einmal einen flüchtigen Seitenblick auf den Karstadt-Nachbarn C&A, ohne dass es dort aber wohl Konkretes zu vermelden gibt. Und dann wäre da ja auch noch das Eulenhof-Gelände.

Grantz führt Gespräche

Das alles zusammengenommen böte die Chance auf eine großflächige Neukonstruktion der Seestadt-City in diesem wichtigen Bereich der Innenstadt. Dessen ist sich Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) durchaus bewusst. Unter seiner Federführung haben bislang wichtige Gespräche stattgefunden.

Parallel zu solchen Überlegungen sind ganz konkrete Hilfen für die City geplant. Die Gestaltungssatzung, in der festgeschrieben wird, wie es vor den Geschäften in der „Bürger“ aussehen soll, dürfte ihre Wirkung nicht verfehlen – wenn sie denn zur Anwendung kommt. Und auch der Einsatz eines City-Managers, für den die Stadt Geld zur Verfügung stellte, könnte sich als richtiger Schritt erweisen.

Eine ordentliche Summe Geld in die Hand nehmen wollen die Koalitionäre von SPD, CDU und FDP zudem für ein neues Aktionsprogramm: 2,5 Millionen Euro.

Stadtgutschein

Damit will man nicht nur den Handel unterstützen, entstehen sollen urbane Inseln, ein Fahrradparkhaus und man will eine intensivere Einbindung der Hochschule. Familienfreundlich ist der Stadtgutschein. Wer ihn erwirbt, kauft in der City um 20 Prozent günstiger ein.

Geplant sind weitere Wohn- und Ladenquartiere. Erste Vorplanungen dafür sollen in Kürze beginnen.