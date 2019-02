Bremerhaven /Blexen Bremerhaven hat erneut etwas für seinen guten Ruf als engagierte Klimastadt getan: Als erste Fähre an der deutschen Nordseeküste verkehrt ab sofort die „Nordenham“ mit umweltfreundlichem GTL-Kraftstoff auf der Passage zwischen Blexen (Kreis Wesermarsch) und Bremerhaven.

GTL (Gas-To-Liquids) ist bei seiner Verwendung in Verbrennungsmotoren völlig schwefelfrei und enthält weder aromatische Verbindungen noch organischen Stickstoff. Experten sehen darin eine gute Chance, GTL auch auf anderen Schiffen zum Einsatz zu bringen. Auf dem Rhein verkehren schon länger Fähren mit diesem neuartigen Treibstoff.

Beim Bunkern braucht die „Nordenham“ künftig nicht an eine landseitige „Steckdose“. Vielmehr wird ein Tank-Lkw an Bord genommen. Von dem fließt der Treibstoff über ein Versorgungsrohr direkt in den Tank der Fähre – am Dienstag 18 Kubikmeter.

Möglich ist die Verwendung von GTL auf dem Fährschiff nur, weil die „Nordenham“ unlängst zwei neue Motoren erhielt. Bei Messungen an anderen Schiffen hat sich herausgestellt, dass die Abgaswerte beim Einsatz synthetischer Kraftstoffe deutlich besser ausfallen, als beim üblichen Diesel. Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Vorbereitungen auf den neuen Kraftstoff gefördert.

Mit dem eigentlichen Alter des Schiffes hat der Einsatz von GTL nichts zu tun. Die „Nordenham“, die täglich zwischen Blexen und Bremerhaven verkehrt – dafür braucht sie im Schnitt etwa zwölf Minuten – hat bereits seit dem Jahre 1957 Weserwasser unter dem Kiel. „Wir werden in den nächsten Tagen beobachten, wie sich das Schiff macht, erwarten jedoch keinerlei Auffälligkeiten“, zeigte sich Robert Haase, Geschäftsführer der Weserfähre GmbH, am frühen Dienstagmorgen vor Journalisten in Bremerhaven zuversichtlich.

Ähnlich äußerte sich auch der Oberbürgermeister der Seestadt, Melf Grantz (SPD). Grantz kündigte an, dass beabsichtigt sei, auch das zweite, deutlich jüngere Fährschiff, die „Bremerhaven“, im Herbst umzurüsten.