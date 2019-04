Bremerhaven /Bremen Eine Erfolgsmeldung schickte Nicole Tödter, stellvertretende Chefin des Hauptzollamtes Bremen, am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz in Bremerhaven voraus: 2018 war eines der wirtschaftlich erfolgreichsten Jahre überhaupt. Mit mehr als 4,2 Milliarden Euro stiegen die Steuereinnahmen des Zollamtes im Vergleich zu 2017 um 700 Millionen Euro. „Dabei konnten wir über alle Einnahmebereiche hinweg eine erfreulich positive Entwicklung feststellen“, so Tödter.

Verändert hat sich auch die tonangebende Farbe im Bremer Hauptzollamt. Nicole Tödter wies auf die neuen blauen Uniformen hin, in denen der Zoll seit kurzem daherkommt. „Grün war gestern“, meinte Tödter. Mit der farblichen Umgestaltung der Dienstfahrzeuge würde es hingegen noch etwas dauern.

Auf Brexit eingestellt

Gedanken gemacht hat sich der Zoll offenbar rechtzeitig über die möglichen Folgen eines ungeregelten Abschieds der Briten aus der Europäischen Union (EU). „Wir haben alle Variationen durchgespielt. Selbst bei einem harten Brexit rechnen wir gegenwärtig mit keinerlei Verzögerungen, ohne wissen zu können, wie die Warenströme in einem solchen Fall tatsächlich laufen“, teilte Tödter mit.

Externe Kräfte zum Zoll

Wegen ständig hinzukommender neuer Aufgaben erhält der Zoll als Bundesbehörde mehr Personal. Dabei bedient man sich auch externer Kräfte. Sie kommen aus den Fachbereichen „Jura“, „Wirtschaftswissenschaften“ und „Verwaltung“. Bremen rechnet laut Tödter mit 43 weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Beim Aufspüren von Zollvergehen setzen die Beamten offenbar immer häufiger auf den Einsatz gut ausgebildeter Diensthunde. 16 solcher Tiere sind gegenwärtig für das Hauptzollamt Bremen unterwegs. Zuständig ist die Behörde übrigens für die Städte Bremen, Bremerhaven und Delmenhorst, den Landkreis Osterholz-Scharmbeck und Gemeinden des Landkreises Cuxhaven. Die Fähigkeiten solcher Spürhunde wurden am Dienstag in einer Halle des Zolls Bremerhaven recht eindruckvoll vorgeführt. Nicht nur Drogen, auch illegales Bargeld findet der Zoll in immer größeren Mengen.

20 000 Euro am Tank

Behilflich ist dabei Diensthund „Etoo“. Geleitet vom Zollbeamten Stefan Klinge entdeckte „Etoo“ hinter der Tankklappe eines Autos Geldscheine, die dort zuvor versteckt worden waren – immerhin 20 000 Euro.