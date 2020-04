Versorgung: Großes Trucker-Lob für Container-Riesen

Bremerhaven /Butjadingen Berni kommt aus Butjadingen im Kreis Wesermarsch. Vor Kurzem ist der Lkw-Fahrer 54 Jahre alt geworden. „Bernd Schröter“ steht als vollständiger Vor- und Zuname in seinem Brummi-Führerschein. Damit darf er locker 40-Tonner bewegen. Und das tut Berni schon seit Jahren. In diesen Tagen läuft der Trucker besonders gern den Nordsee-Terminal Bremerhaven (NTB) an. Das hat einen triftigen Grund.

Bei dem Kapitän der Landstraße hat die Seestadt momentan einen besonders dicken Stein im Brett. Das postet Schröter auch ganz öffentlich auf einer der großen Trucker-Facebook-Seiten. Da schreibt Berni frank und frei: „Moin. Ich habe hier einen Fall der Großzügigkeit, die in meinem Job Extraklasse ist. Ich bin Lkw-Fahrer und erlebe gerade in Bremerhaven einen Fall, der Bewunderung verdient.“

Als einziger Überseehafen in Deutschland, lobt Berni, kümmere sich der NTB um die Fahrer. In allen anderen Häfen Deutschlands gebe es so etwas nicht. „Dort sind wir allen egal, obwohl wir die Versorgung aufrechterhalten. Wir dürfen weder Kantinen noch sanitäre Anlagen benutzen. Das ist in Bremerhaven anders.“

Bratwurst für die Fahrer

Was der Trucker damit ganz konkret meint, weiß Marc Dieterich, Betriebsleiter bei NTB, einem der bedeutendsten Container-Terminals in Europa. „Gemeinsam mit Berni haben wir sozusagen an einem Versorgungskonzept gearbeitet. Seit Montag steht auf dem Weg von den Lkw-Parkplätzen zur Abfertigung ein Imbisswagen. Morgens gibt es Brötchen, mittags Bratwurst oder Eintopf. An Süßem und Getränken fehlt es auch nicht“, erzählt Dieterich.

Angenommen wird die offensichtlich willkommene Neuerung in Corona-Zeiten von Beginn an gut. Rund 1200 Lkw-Fahrer gehen bei NTB täglich ein und aus. Da wird es den Verkäuferinnen im Verpflegungsstand hinter ihren Corona-Schutzfolien nicht langweilig. „Wir werden diesen Service für die Trucker aber noch ausbauen. Sie können bei uns kostenlosen Kaffee bekommen und die sanitären Anlagen nutzen“, so der NTB-Betriebsleiter. Dicht bleibt für die Trucker hingegen die Kantine – mit Blick auf die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter. „In der Nähe des Haupteingangs werden wir allerdings noch einen Unterstand errichten, um bei schlechtem Wetter den Fahrern einen Schutz zu bieten“, verspricht Dieterich.

Berni ist begeistert: „Dass es Terminals wie diesen in Bremerhaven gibt, ja, das finde ich wirklich ganz toll. Solche Partner wie NTB gehören für mich zu den Helden dieser Zeit“, freut sich der Trucker.

Bei den Container-Spezialisten von NTB hat der Mann aus der Wesermarsch einen guten Namen. „Berni ist einer, der sich konstruktiv einbringt. Seine Ratschläge sind bei uns gerngesehen“, versichert Dieterich.

Berni wirbt für Stand

Wie lange der Trucker-Service aufrechterhalten wird, ist noch unklar. „Kommt darauf an, wie lange die Einschränkungen dauern. Es könnte sein, dass der Imbissstand hier noch eine ganze Weile steht“, mutmaßt Dieterich. Berni ist das recht. Er hat schon die Werbetrommel gerührt.