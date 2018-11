Bremerhaven Im Mittelalter als Handelsschiff auf den Weltmeeren, als Wrack unter Wasser, jetzt im Deutschen Schifffahrtsmuseum Bremerhaven ausgestellt – die Geschichte der Bremer Kogge ist lang. Damit das Handelsschiff erhalten bleibt, sind aufwendige Konservierungsarbeiten notwendig. Nun schaffen Wissenschaftler der Jade Hochschule hierfür die Voraussetzung, indem sie messen, wie sich das über 600 Jahre alte Wrack verformt.

Um die Verformung des über 20 Meter langen und knapp acht Meter breiten Schiffswracks millimetergenau zu bestimmen, eignen sich optische dreidimensionale Messverfahren. Das war für das Forscherteam um Prof. Dr. Thomas Luhmann und Heidi Hastedt vom Institut für Angewandte Fotogrammetrie und Geoinformatik der Jade Hochschule schnell klar. Etwa 200 sogenannte Messmarken brachten die Wissenschaftler an der Kogge an. Mit einer bestimmten Messkamera machten die Geodäten etwa 400 Bilder pro Messung. Durch eine rechnerische Rekonstruktion aus verschiedenen Bildern ergeben sich dreidimensionale Koordinaten. Messung in zeitlich gestaffelten Epochen ergeben so ein genaues Bild der Verformung der Kogge. Nach anderthalb Jahren Vorbereitungszeit können jetzt die Hauptmessungen beginnen, die in den nächsten zehn Jahren zwei Mal jährlich durchgeführt werden.

Einige Herausforderungen erschwerten den Forschungsprozess, sagt Hastedt: „Dazu zählen natürlich die Größe des Objektes und die komplexen Anforderungen.“ Zudem sei das Schiffswrack nicht rundherum zugänglich – der Kiel und Teile des unteren Rumpfes sind schwer zu erreichen. Auch ist das Museum weiter für Besucher zugänglich. Und: Das Deutsche Schifffahrtsmuseum liegt auf einer Insel zwischen Weser, Hafenbecken und dem umfließenden Wasser, die Gezeiten wirken auf das Gebäude – und könnten so einen Einfluss auf die Verformung haben.

Um das Schiff zu stabilisieren, wurde es mit einem Stahlgerüst umgeben. „Denkbar wäre es, die Kogge von innen mit einem Skelett zu füllen, das die Holzelemente zusammenhält“, so Amandine Colson, Restauratorin im Schifffahrtsmuseum. Doch das würde Kosten in Millionenhöhe verursachen.