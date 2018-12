Bremerhaven Grundsteinlegung an der Heinrichstraße 34, mitten im Goethequartier: Dort versenkten am Freitag Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD), der Rektor der Hochschule, Professor Dr. Peter Ritzenhoff und der Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsgesellschaft (Stäwog), Sieghard Lückehe die obligatorische Kupferrollen mit typischen Erinnerungsstücken. In den kommenden Monaten entsteht an dieser Stelle ein Studierendenhaus mit elf Wohneinheiten.

Der Clou an dem Neubau, der dem Goethequartier zu einer weiteren Aufwertung verhelfen wird, ist seine ungewöhnliche Nutzung. „Es handelt sich um Bremerhavens erstes Ultra Vario Gebäude. Zuerst ziehen Studierende ein, nach zehn Jahren können auch andere Zielgruppen hier wohnen, ohne bauliche Veränderungen vornehmen zu müssen“, erklärte Lückehe. Bremerhaven ist einer von bundesweit 19 Standorten, die dafür Zuschüsse erhalten.

Grantz dankte der Stäwog, vor allem aber auch privaten Investoren. „Sie alle wirken daran mit, dass Lehe in zehn Jahren ein nachgefragtes Quartier sein wird.“