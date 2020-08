IC-Anbindung für Bremerhaven geplant

Bremerhaven Die Deutsche Bahn plant, Bremerhaven ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 wieder direkt an den Fernverkehr anzubinden. Angestrebt werde eine IC-Verbindung von Köln über Bremen an die Nordseeküste, teilte die Bahn mit. Darauf hätten sich der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann, Vertreter der Länder Bremen und Niedersachsen, der Stadt Bremerhaven und des Kreises Cuxhaven sowie Vertreter der Deutschen Bahn am Montag geeinigt. Die neue Direktverbindung soll auch einen Halt in Osterholz-Scharmbeck bekommen.