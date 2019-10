Bremerhaven Bremerhavens Wahrzeichen, das frühere Restaurantschiff „Seute Deern“, steht wohl vor seiner letzten Reise. Die führt vom Museumshafen in ein Schwimmdock des Kaiserhafens und damit nur über eine relativ kurze Distanz.

Bergungsexperte Hans-Joachim Möller warnte vor einigen Tagen noch davor, das marode Holzschiff zu verholen. Es sei in einem derart kritischen Zustand, dass es keinerlei „Stress“ mehr aushalten würde. Zugleich wies der Fachmann auf die Gefahr hin, dass es durch ein Anstoßen im engen Hafen zu einem großen Wassereinbruch und damit zu einer unkontrollierbaren Situation kommen könne.

Dennoch ist das Deutsche Schifffahrtsmuseum als Eigner der Bark fest entschlossen, die „Seute Deern“ aus dem Alten Hafen zu entfernen. Museumssprecher Thomas Joppig sagte: „Mit jedem Tag, an dem die ,Seute Deern’ weiter im Museumshafen liegt, wächst die Gefahr, dass sie wieder versinkt.“

Den Auftrag, das Schiff zu verholen, erhielt die Hafengesellschaft Bremenports. Dort will man die Aktion sorgfältig vorbereiten und nichts über das Knie brechen. Besonders schwierig dürfte die Passage vom jetzigen Liegeplatz bis zur Drehbrücke und dann vorbei an den beiden Hebebrücken sein. Gleich zu Beginn ist die Durchfahrt so schmal, dass nur wenige Zentimeter Platz bleiben.

Im Dock wollen Fachleute die „Seute Deern“ untersuchen und prüfen, ob es sich lohnt, sie zu sanieren. Wahrscheinlicher ist aber, dass die Bark abgewrackt wird.