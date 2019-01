Bremerhaven Die Werftarbeiter im finnischen Turku waren schneller, als es in den Verträgen ihrer Chefs geschrieben stand: Tatsächlich wurde die neue „Mein Schiff 2“ des Reiseveranstalters TUI acht Wochen früher fertig, als zuvor kalkuliert. So gab es für die rund 1000 Mitarbeiter zählende Crew genug Zeit, sich mit dem Ozeanriesen vertraut zu machen. Gebaut wurde der TUI-Kreuzliner nach den Plänen der Papenburger Meyer Werft, die das Unternehmen in Turku vor mehreren Jahren übernahm.

Durften bislang nur Crewmitglieder und Reisefachleute an Bord, so öffnete sich am Bremerhavener Columbus Cruise Center die Gangway am Dienstag erstmals für zahlende Passagiere. Sie haben eine fünftägige Kurzkreuzfahrt gebucht. „Wir sind sehr gespannt, wie es den Gästen auf unserem nun schon sechsten Neubau in Folge gefällt“, erklärte vor Journalisten Wybcke Meier aus der Führungsetage des Reisekonzerns.

Für die Bremerhavener hielt Meier eine gute Nachricht bereit. „Uns gefällt es gut in der Seestadt. Deswegen kommen wir auch gerne wieder. Dieses Jahr schicken wir „Mein Schiff 3“ und „Mein Schiff 5“ nach Bremerhaven“, versprach Meier im Beisein von Kapitän Kjell Holm. Der kennt Bremerhaven noch aus den Jahren, als er mit großen Frachtern an die Unterweser kam.

Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) zeigte sich erfreut über das Lob der Reiseexperten. Zur Erinnerung an den Erstanlauf in Bremerhaven überreichte Grantz dem Kapitän eine Plakette.

TUI-Stammgäste werden an Bord der neuen „Mein Schiff 2“ viel Vertrautes wiederfinden. Vor allem die öffentlichen Bereiche am Heck ähneln denen anderer TUI-Schiffe sehr. Wieder haben die Designer auf gemütliche Wohnbereiche, schöne Restaurants und einen gelungenen Pool geachtet.

Doch ans Baden dachten die Gäste am Dienstag bei drei Grad Außentemperatur nicht. „Um diese Jahreszeit im Norden auf Kreuzfahrt zu gehen, ist nicht jedermanns Sache. Daher kommen wir in fünf Tagen zwar noch einmal nach Bremerhaven zurück, verlegen dann aber über Portugal in den Bereich der Kanarischen Inseln“, kündigte Wybcke Meier an. Im Sommer verkehrt „Mein Schiff 2“ im Mittelmeer, im Winter in der Karibik. Ein Teil der Kabinen ist schon heute bis ins Jahr 2020 hinein ausgebucht.

Getauft wird „Mein Schiff 2“ am 9. Februar in Lissabon von der deutschen Popsängerin Carolin Niemczyk („Glasperlenspiel“).