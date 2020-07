Nach Positivem Test In Partnerfirma: Bremerhaven lässt 450 Arbeiter der Lloyd-Werft auf Corona testen

Bremerhaven Auf der Bremerhavener Lloyd Werft mussten sich an diesem Freitagmorgen zu Schichtbeginn alle 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einem Corona-Test unterziehen. Grund dafür war ein an Covid-19 erkrankter Angestellter einer ausländischen Partnerfirma. Bei der Einreise in sein Heimatland wurde die Infektionskrankheit festgestellt. Weitere Tests ergaben, dass noch drei andere Mitarbeiter derselben Partnerfirma erkrankt sind.

In Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde entschied die Lloyd Werft, 70 Kollegen der auswärtigen Partnerfirma in deren Wohnungen in Bremerhaven zu belassen. Die nachweislich erkrankten Mitarbeiter der Partnerfirma mussten darüber hinaus in häusliche Quarantäne geschickt werden, um eine Ausbreitung der Krankheit zu vermeiden. Inzwischen wird auf der Lloyd Werft aus besagter Firma gar kein Personal mehr eingesetzt.

Ronny Möckel, Leiter des Gesundheitsamtes und zugleich Chef des Corona-Krisenstabs, lobte am Freitag das umsichtige Verhalten der Lloyd Werft. „Ich habe die Hoffnung, dass ein großes Cluster ausbleibt“, erklärte Möckel. Die Transparenz bei der Weitergabe wichtiger Informationen und die gute Zusammenarbeit der Lloyd Werft mit den Behörden ist beispielhaft.“

Die Ergebnisse des Corona-Massentests gibt der Bremerhavener Krisenstab erst an diesem Sonnabend bekannt.