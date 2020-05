Nähaktion: Daraus werden Masken: Handtücher, Hemden, Laken

Bremerhaven In den vergangenen Jahren hat sich das Conference Center im Atlantic Hotel Sail City immer stärker zu einem renommierten Treffpunkt großer Meetings von Firmen aus ganz Norddeutschland entwickelt. Seit Wochen schon herrscht in dem modernen Gebäudetrakt direkt am Neuen Hafen wegen der Coronakrise Stillstand.

Und doch: Ist im großen Konferenzraum wirklich gar nichts mehr los? Doch. Dort rattern Nähmaschinen. Und natürlich hat das etwas mit Corona zu tun. Mehrere Profi-Schneiderinnen fertigen hier Mund- und Nasenschutzmasken an – aus Handtüchern, Bettwäsche, Oberhemden und Tischdecken.

Die Herstellung mehrerer Hundert Community-Masken erfolgt auf Initiative der Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung (BIS). Damit will die BIS künftig für Kunden und Veranstaltungsgäste genug Masken vorhalten. Wer will, kann mitmachen und für sein eigenes Unternehmen oder andere Zwecke Community-Masken ordern. Das wurde an einem Aktionstag im Atlantic Hotel Sail City deutlich. Die BIS will damit für die Unterstützung des lokalen Handels und den Einkauf vor Ort werben.

Mit an „Bord“ der Aktion ist die Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven (Stäwog). Ihr Team hat ebenfalls Masken hergestellt, die gegen eine Spende abgegeben werden. Der komplette Erlös fließt nach Worten von Stäwog-Geschäftsführer Sieghard Lückehe in den Bremerhavener Kinderkurs „Schere, Stein, Papier und Pinsel“.

Vorbei schaute im Conference Center auch BIS-Geschäftsführer Nils Schnorrenberger. „Wir würden uns freuen, wenn viele Unternehmen unserem Beispiel folgen. Für ihre Mitarbeiter oder als Spende für die, denen die Mittel fehlen, sollten sie bei der Bremerhavener Masken-Community – oder ihrem Lieblingsschneider um die Ecke – größere Stückzahlen ordern.“ Toll, so Schnorrenberger weiter, wäre auch, wenn der Studiengang „Gründung Innovation, Führung“ der Hochschule davon profitieren würde. Unterstützt wird die Aktion ferner vom Atlantic Hotel Sail City.